$!Tiene Belinda un encuentro con David Beckham en la ‘Milan Fashion Week 2025’

La Milan Fashion Week 2025 se llenó de glamour, moda y sorpresas, pero uno de los momentos más comentados fue el encuentro entre Belinda y David Beckham durante la pasarela de la firma BOSS.
La cantante mexicana y el ex futbolista inglés fueron fotografiados juntos mientras platicaban en primera fila, compartiendo sonrisas y gestos de complicidad.
En cuestión de minutos, las imágenes circularon en redes sociales y encendieron rumores sobre un posible vínculo más allá de la pasarela.
Belinda, conocida por su estilo arriesgado y sofisticado, brilló en Milán con un look que se robó las miradas. La artista eligió un atuendo beige compuesto por gabardina y pantalón en tono a juego, camisa blanca con corbata de bolitas, prenda que confesó ser su favorita de la marca, tacones negros y cinturón café. Uñas blancas, anillos en ambas manos y anteojos cuadrados.
Con el cabello suelto y sus característicos ojos verdes enmarcados, la intérprete reforzó su imagen como referente de moda internacional, detalló elimparcial.com
En entrevista, definió lo que significa para ella ser una mujer “BOSS”, “Tiene que tener seguridad, sentirse sexy y elegante”, dijo.
Además, compartió que su ícono de estilo es Kate Moss, reveló que la pizza es su platillo italiano favorito y destacó que las prendas de sastrería masculina, como las corbatas, son esenciales en su estilo personal.
David Beckham, uno de los rostros más reconocidos del deporte y la moda, también se hizo presente en la pasarela de BOSS. El ex futbolista lució un impecable look negro, con su característico peinado corto y porte elegante, reafirmando su rol como embajador de estilo masculino.
Su cercanía con Belinda durante el desfile no pasó desapercibida para los asistentes ni para las cámaras. Ambos fueron captados conversando animadamente, lo que desató especulaciones sobre la naturaleza de su relación.
Aunque las imágenes avivaron rumores, la realidad es que se trató de un encuentro casual en el marco del desfile. Beckham mantiene una sólida relación con la diseñadora Victoria Beckham, con quien está casado desde hace más de dos décadas y comparte cuatro hijos.
Belinda, por su parte, no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental en los últimos meses, aunque los medios la han vinculado en distintas ocasiones con figuras del entretenimiento y la música.
El contexto del evento y la natural cercanía entre celebridades de primer nivel explican la escena que dio tanto de qué hablar en redes sociales.
Más allá del momento con Beckham, la participación de Belinda en la pasarela reafirmó su cercanía con la marca. La cantante no solo deslumbró como invitada especial, sino que también posó junto a Daniel Grieder, CEO de Hugo Boss, consolidándose como una de las figuras latinas con mayor proyección en la industria de la moda.
Las fotografías compartidas en redes sociales, así como las historias de Instagram de la propia Belinda, aumentaron la expectativa y multiplicaron los comentarios. Los seguidores reaccionaron con mensajes que iban desde la sorpresa hasta la emoción por ver juntos a dos personalidades de talla internacional.
La pasarela de BOSS en la Milan Fashion Week 2025 no solo presentó colecciones que marcarán tendencia, también dejó momentos inesperados que se convirtieron en noticia internacional.