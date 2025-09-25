$!Tiene Belinda un encuentro con David Beckham en la ‘Milan Fashion Week 2025’

La Milan Fashion Week 2025 se llenó de glamour, moda y sorpresas, pero uno de los momentos más comentados fue el encuentro entre Belinda y David Beckham durante la pasarela de la firma BOSS. La cantante mexicana y el ex futbolista inglés fueron fotografiados juntos mientras platicaban en primera fila, compartiendo sonrisas y gestos de complicidad. En cuestión de minutos, las imágenes circularon en redes sociales y encendieron rumores sobre un posible vínculo más allá de la pasarela.

Belinda, conocida por su estilo arriesgado y sofisticado, brilló en Milán con un look que se robó las miradas. La artista eligió un atuendo beige compuesto por gabardina y pantalón en tono a juego, camisa blanca con corbata de bolitas, prenda que confesó ser su favorita de la marca, tacones negros y cinturón café. Uñas blancas, anillos en ambas manos y anteojos cuadrados. Con el cabello suelto y sus característicos ojos verdes enmarcados, la intérprete reforzó su imagen como referente de moda internacional, detalló elimparcial.com En entrevista, definió lo que significa para ella ser una mujer “BOSS”, “Tiene que tener seguridad, sentirse sexy y elegante”, dijo. Además, compartió que su ícono de estilo es Kate Moss, reveló que la pizza es su platillo italiano favorito y destacó que las prendas de sastrería masculina, como las corbatas, son esenciales en su estilo personal.