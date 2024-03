La superestrella de la música, Beyoncé, recientemente publicó que su acto musical II, “Cowboy Carter”, el cual le da continuidad a “Renaissance”, se publicará el próximo 29 de marzo.

“Este álbum lleva más de cinco años haciendo. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenido... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”, publicó la estrella en su cuenta verificada de Instagram.

“Se siente bien ver cómo la música puede unir a tantas personas alrededor del mundo, mientras que también amplifica las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas educando en nuestra historia musical”.

La cantante compartió que las críticas que enfrentó cuando entró en este género la obligaron a impulsar más allá de las limitaciones que se le pusieron.

“El acto II es el resultado de desafiarme a mí mismo, y de tomar mi tiempo para doblar y mezclar géneros juntos para crear este cuerpo de trabajo”, añadió.

“Me siento honrada de ser la primera mujer negra con el sencillo número uno en la lista Hot Country Songs. Esto no habría sucedido sin el gran apoyo de todos y cada uno de ustedes. Mi esperanza es que dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales, sea irrelevante. Espero que puedas escuchar mi corazón y mi alma, y todo el amor y la pasión que puse en cada detalle y cada sonido”.