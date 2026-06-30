Tiene Gabito Ballesteros colaboración junto a Jennifer Lopez

Durante un encuentro con medios de comunicación, compartido por Info7, el intérprete de corridos tumbados explicó que fue el equipo de la cantante estadounidense quien se acercó para proponerle formar parte del proyecto. Aunque reconoció que no tuvo una convivencia cercana con la artista, aseguró que aceptó la invitación de inmediato.

Después del lanzamiento del tema, el cantante sonorense finalmente habló sobre cómo surgió la oportunidad de trabajar con una de las artistas más reconocidas de la industria musical.

La carrera internacional de Gabito Ballesteros continúa creciendo y una de las colaboraciones que más ha llamado la atención en los últimos días es la que realizó junto a Jennifer Lopez (JLo), imterpretando el tema Sálvame hoy

Durante la entrevista, Gabito Ballesteros fue cuestionado sobre cómo logró concretarse una colaboración con Jennifer Lopez, una de las figuras más importantes del pop latino e internacional.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron que uno de los representantes de la música regional mexicana continúe sumando colaboraciones de talla internacional, señala elimparcial.com

El cantante explicó que todo comenzó cuando recibió la llamada de su equipo de trabajo para informarle sobre la propuesta.

“Agradeciendo a mi amiga JLo, que pues ella la verdad...me contactó su equipo y nos dio esta oportunidad de hacer esta canción para que la escuchen. Muchas gracias por el apoyo que le han brindado y a toda la gente que no la ha escuchado lo invito a que la escuchen”, detalló el cantante.

El sonorense también destacó el trabajo conjunto entre ambos equipos para hacer posible el lanzamiento del sencillo.

“No tuve mucha interacción con ella”. Aunque muchos seguidores imaginaron que ambos artistas convivieron durante la grabación del proyecto, Gabito Ballesteros aclaró que su contacto con Jennifer Lopez fue muy limitado.

El intérprete explicó que prácticamente toda la coordinación ocurrió entre los equipos de producción y representación de ambos artistas.

“De parte de su equipo y mi equipo. La verdad yo no tuve mucha interacción con ella, pero fue de repente, me dijeron esta oportunidad, no pues, en caliente, le dije todo sí, ¿con JLo? Todo sí, le dije”.

La sinceridad del cantante fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron que, pese a no convivir directamente con la artista, formar parte de una producción junto a Jennifer Lopez representa uno de los proyectos más importantes de su carrera.

El lanzamiento de esta colaboración marca un nuevo paso en la expansión internacional de Gabito Ballesteros.

En los últimos años, el cantante originario de Sonora se ha consolidado como una de las principales figuras de los corridos tumbados y el regional mexicano, participando en éxitos junto a artistas como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, Luis R Conriquez y Tito Double P.

Ahora, sumar una colaboración con Jennifer Lopez lo coloca frente a una audiencia mucho más amplia, considerando la proyección global de la cantante, actriz y empresaria estadounidense.

La noticia también refleja el creciente interés de artistas internacionales por incorporar sonidos del regional mexicano a nuevos proyectos musicales, un fenómeno que ha ganado fuerza en los últimos años.

Jennifer Lopez ha mantenido una estrecha relación con la música en español desde el inicio de su carrera. A lo largo de más de dos décadas ha trabajado con figuras como Marc Anthony, Bad Bunny, Maluma, Rauw Alejandro, Gente de Zona, Wisin & Yandel, Pitbull y otros exponentes de distintos géneros latinos.

La incorporación de Gabito Ballesteros a uno de sus proyectos demuestra que el regional mexicano sigue consolidándose como uno de los movimientos musicales con mayor crecimiento a nivel internacional.

Aunque ninguno de los artistas ha revelado detalles adicionales sobre el proceso creativo detrás de la canción, el sencillo ya ha comenzado a generar conversación entre los seguidores de ambos.