Tiene Madonna un reencuentro con su ex esposo Guy Ritchie, a más de 10 años de su divorcio

Madonna volvió a captar la atención mediática con una aparición inesperada: la cantante fue vista junto a su ex esposo, el director de cine Guy Ritchie, con quien no se dejaba ver públicamente desde su divorcio en 2008, durante la inauguración de la más reciente exhibición artística de su hijo, Rocco Ritchie, en una galería ubicada en el corazón del Soho londinense.

La exhibición, montada en un antiguo almacén reconvertido en espacio cultural, reunió a coleccionistas, críticos y figuras del ambiente artístico. Allí, Rocco presentó una serie de obras que reflejan una búsqueda estética propia, deliberadamente alejada de la fama de sus padres, señala quien.com

Madonna, de 67 años, apareció con su característico pelo rubio platino y lentes de sol de sol, fiel a un estilo. La cantante eligió un traje vintage de Versace y completó su look con un bolso hobo de pelo de becerro con estampado de leopardo de Saint Laurent.

Guy Ritchie, por su parte, mostró una imagen discreta, dando la impresión de apenas haber envejecido con el paso del tiempo.

El clima distendido entre ambos contrastó con los momentos de tensión que vivieron en el pasado, especialmente durante la mediática disputa por la custodia de Rocco que tuvo lugar hace aproximadamente una década.

En marzo de 2016, se informó que la cantante había reconocido la derrota en el proceso legal, luego de aceptar que su hijo, que entonces tenía 15 años, prefería vivir con su padre.

La historia de amor entre Madonna y Guy Ritchie comenzó a finales de los años noventa, cuando la reina del pop y el aclamado director de cine británico se conocieron en un entorno social vinculado al mundo artístico.

El flechazo fue inmediato y, desde el inicio, su relación despertó un enorme interés mediático al unir a dos figuras influyentes de industrias distintas, pero igualmente dominantes en la cultura popular.

La pareja se casó en diciembre de 2000 en una ceremonia privada celebrada en Escocia, poco después del nacimiento de su hijo Rocco. Durante los primeros años, proyectaron una imagen de familia sólida, repartiendo su vida entre Estados Unidos y el Reino Unido.