Tiene Miley Cyrus su propia muñeca de Barbie

La muñeca forma parte de la línea Barbie Signature , colección dirigida al mercado de coleccionistas adultos y dedicada a homenajear a figuras de la música, el entretenimiento, la ciencia y la cultura popular.

La figura está inspirada en el look que la intérprete utilizó en el video musical de Golden Burning Sun , una de las propuestas visuales más representativas de su etapa creativa reciente.

La cantante Miley Cyrus suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria artística con el lanzamiento de su propia muñeca Barbie Signature, una edición especial de colección presentada oficialmente por Mattel.

Desde su anuncio, la Barbie de Miley Cyrus despertó gran expectativa entre seguidores de la artista y coleccionistas, quienes durante semanas especularon sobre una posible colaboración tras diversas publicaciones en redes sociales.

En años recientes, Mattel ha incorporado a esta serie a personalidades como Stevie Nicks, Aaliyah y la astronauta Ellen Ochoa, ampliando un catálogo que busca reflejar distintos perfiles influyentes de la sociedad contemporánea, señala elimparcial.com

La muñeca fue desarrollada tomando como referencia la imagen de la cantante.

La muñeca fue desarrollada tomando como referencia la imagen de la cantante.

La nueva muñeca fue desarrollada tomando como referencia la imagen que Miley Cyrus luce en el videoclip de “Golden Burning Sun”, una producción perteneciente a su etapa artística más reciente.

El diseño reproduce varios elementos característicos del vestuario utilizado por la cantante, entre ellos un conjunto negro con acabado tipo cuero, una chamarra con capucha, zapatos de tacón negros, gafas oscuras y un micrófono como accesorio principal.

El objetivo fue trasladar al formato Barbie una imagen reconocible de la intérprete sin representar un personaje ficticio, sino a la propia artista.

Mattel explicó que esta edición celebra la evolución artística de Miley Cyrus como cantante, compositora y figura de la cultura pop, destacando la estética que ha construido durante los últimos años.

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento fue la participación directa de Miley Cyrus durante el desarrollo del proyecto.

En un comunicado difundido por Mattel, la cantante explicó que dedicó tiempo a revisar cada elemento del diseño para conseguir que la muñeca reflejara fielmente la esencia del look elegido.

“Ver mi Barbie por primera vez es realmente un sueño hecho realidad. Pasamos mucho tiempo revisando cada detalle. Cada detalle fue intencional, desde el look, el cabello, los accesorios y el maquillaje hasta la estructura. No se trataba de hacerla perfecta, porque eso no me representaría, sino de capturar la esencia de este look de Golden Burning Sun.

En otra parte del material compartido por Mattel, la artista también explicó la importancia del micrófono incluido con la figura. “Era muy importante para mí que la música siguiera siendo la prioridad y el propósito. Tener este micrófono representa no solo la música, sino también usar tu voz”.

Asimismo, Miley reveló que siempre ha mantenido una relación cercana con las muñecas Barbie y que incluso conserva una colección personal.

“Barbie representa un sueño personal para mí. Es algo que nunca dejaré atrás mientras evoluciona conmigo”.

La Barbie Signature de Miley Cyrus ya se encuentra disponible en distintos mercados a través de plataformas como Amazon, Walmart, Target y Mattel Creations.

El precio sugerido de lanzamiento es de aproximadamente 60 dólares, aunque algunos distribuidores registraron un costo cercano a 55 dólares durante las primeras horas de disponibilidad, dependiendo del minorista y la región.

Aunque Miley Cyrus ya había tenido muñecas comercializadas durante su etapa como protagonista de Hannah Montana, esta es la primera ocasión en que recibe una Barbie oficial inspirada en su identidad artística y no en alguno de sus personajes televisivos.