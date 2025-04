$!Tiene Olivia Rodrigo el concierto más grande de su carrera en México

“Me encanta la Ciudad de México de verdad, es uno de mis lugares favoritos para visitar, ayer pasé todo el día explorando, comí unos tacos, fui a la casa de Frida Kahlo y fui a una pelea de lucha libre con las máscaras, fue genial”, señaló.

“Estoy aprendiendo a hablar español, me encantaría poder hacerlo, llevo como dos semanas en Duolingo, pero aprendí a decir ¡qué hermosa audiencia!”, completó la frase en español.

La velada incluyó temas como vampire, drivers license, traitor, happier y pretty isn’t pretty. Rodrigo lució un minishort de cuero con un enorme cinturón con estoperoles y un corsé plateado que combinó con unas medias negras de red y botas de suela gruesa hasta la rodilla, detalló yahoonews.com

Tenía varias pasarelas de cristal sobre las que cantó y bailó mientras una cámara la filmaba creativamente desde debajo. También estuvo acompañada por bailarinas en ropa interior vintage de color blanco.

Tocó el piano y la guitarra, pero sobre todo se dejó llevar hasta las lágrimas cuando interpretó enough for you y sus fans mostraron carteles que decían en inglés you’re enough for us (eres suficientemente buena para nosotros) en referencia a la letra de la canción que habla sobre un amor para el cual Rodrigo no fue suficiente.

“La escribí cuando era una chica triste, un periodo en mi vida en el que tenía el corazón muy roto y era muy insegura”, contó Rodrigo. “Parece una locura, pero si pudiera regresar en el tiempo y decirle a esa chica de 17 años con el corazón roto que un día estaría cantándola en un estadio lleno de gente en la Ciudad de México, creo que ella se habría emocionado, así que muchas gracias a ustedes por ayudarme a cumplir mi sueño”, dijo.