Tiene Pablo Lyle trabajo asegurado en Televisa, señala Juan Osorio

El productor Juan Osorio habló de la situación legal de Pablo Lyle en Estados Unidos, sobre quien aseguró que “está en un gran comportamiento y las cosas le están favoreciendo”.

Sin embargo, el actor mexicano ya tiene asegurado trabajo en la televisión para cuando esto ocurra y fue un productor de Televisa quien se mostró optimista sobre su situación legal y está listo para hacer que regrese a la pantalla chica.

Se estima que el actor Pablo Lyle recupere su libertad a finales de 2026 o principios de 2027, luego de estar en prisión por la muerte imprudencial de un hombre, tras un incidente de tránsito en Florida.

En este sentido, Osorio fue claro, en un encuentro con los medios, sobre su deseo de trabajar con el actor mexicano en cuanto recupere su libertad, antes que cualquier otro productor se le adelante, destaca quien.com

“Y creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, señaló.

A inicios de 2023, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel y ocho años más de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario que resultó de un enfrentamiento que tuvo en un incidente de tránsito ocurrido en octubre de 2019, en Miami.

Cuando a finales de 2026 o principios de 2027 finalmente recupere su libertad, el actor mexicano —quien actualmente tiene 38 años— cuenta con una red de apoyo que estará esperándolo, y entre ellos se encuentra el productor Juan Osorio, quien al hablar sobre el caso de Lyle, trató de ver el lado positivo.

“Pablo es mi amigo, Pablo es una gente que creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, aseguró Osorio.

Sobre si este episodio marcará para siempre al actor, comentó: “Ah, nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”.

En junio pasado, distintos reportes indicaron que Pablo Lyle fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal de menor seguridad en Florida.

En aquel momento se informó que habría sido el propio actor mexicano quien solicitó su traslado, ya tendría la intención de participar en un programa de estudios de leyes que se ofrece en dicha institución.

Asimismo, se dio a conocer que en lo que podría ser parte de su proceso de rehabilitación, Pablo estaría colaborando en la biblioteca del centro penitenciario, asistiendo a otros presos en la búsqueda de libros y materiales educativos.