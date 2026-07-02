Tienen intercambio de palabras Jorge Medina y vocalistas de La Arrolladora

La controversia comenzó en TikTok, específicamente en el perfil de Max Cervantes, uno de los vocalistas actuales de La Arrolladora.

El intercambio de palabras no tardó en viralizarse y provocó reacciones inmediatas tanto entre los integrantes actuales como entre seguidores del regional mexicano, quienes revivieron antiguas tensiones entre Medina y la agrupación sinaloense.

La relación entre el pasado y el presente de La Arrolladora Banda el Limón se volvió tema de conversación. Esta vez, el tema surgió tras una serie de comentarios de Jorge Medina en redes sociales, donde el ex integrante de la agrupación lanzó críticas directas contra los actuales vocalistas de la banda fundada por Don René Camacho.

https://www.tiktok.com/@max_cervantes14/video/7657252304273411336?is_from_webapp=1&sender_device=pc

En medio de los comentarios, un usuario etiquetó a Jorge Medina y le pidió regresar a la banda. La respuesta del cantante fue inmediata y contundente: dejó claro que no contempla volver a la agrupación bajo ninguna circunstancia.

Además, señaló que únicamente consideraría una colaboración futura cuando los actuales vocalistas “se lo ganen”, frase que generó diversas interpretaciones entre los seguidores.

Sin embargo, el comentario que elevó la tensión fue su opinión directa sobre Max Cervantes, Esaúl García y Julio Haro. Medina aseguró que aún les falta experiencia dentro del grupo y escribió: “Están muy inexpertos aún. Se me echan a perder”.

También agregó que, por ahora, su prioridad es enfocarse en cuidar los proyectos encabezados por Fernando Camacho. Las declaraciones de Jorge Medina provocaron una rápida reacción entre los integrantes actuales de La Arrolladora, quienes respondieron públicamente.

Julio Haro fue uno de los más directos. Aunque anteriormente había mostrado respeto hacia Medina, en esta ocasión respondió con una postura firme.

“El tiempo da experiencia, pero no siempre da la razón”, expresó, dejando claro que reconoce la trayectoria del ex vocalista, pero sin compartir sus declaraciones.

Haro también recordó que él y sus compañeros apenas están construyendo su camino dentro de una agrupación con gran historia dentro del regional mexicano.

Por su parte, Esaúl García optó por responder con sarcasmo, centrando su reacción en la frase “se me echan a perder”, comentario que también fue retomado por varios usuarios en redes sociales.

Para muchos seguidores, este episodio no es un hecho aislado. La polémica también reavivó las diferencias que Jorge Medina ha mantenido durante años con La Arrolladora Banda el Limón tras su salida de la agrupación.

La separación entre ambas partes ocurrió en medio de tensiones que con el tiempo se han reflejado en declaraciones públicas y episodios de distanciamiento.

Aunque Medina había expresado anteriormente respeto hacia los nuevos talentos de la banda, Julio Haro reveló que el cantante dejó de seguirlo en redes sociales poco después de su ingreso a La Arrolladora.

Ese detalle fue interpretado por muchos seguidores como una señal de la relación distante entre el ex vocalista y la nueva etapa del grupo. La discusión rápidamente se trasladó a redes sociales, donde el público se dividió entre quienes respaldan la trayectoria de Jorge Medina y quienes consideran que sus declaraciones fueron innecesarias.

Una parte de los usuarios criticó el tono de sus comentarios y lo señaló por mostrar una postura de superioridad frente a los actuales integrantes.

Otros internautas incluso recordaron momentos complicados de su pasado, incluyendo etapas personales difíciles que en su momento fueron ampliamente comentadas públicamente.