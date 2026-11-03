Timbiriche critica serie por distorsionar su historia y revictimizar

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, quienes conformaron la emblemática agrupación, señalaron que la producción desaprovechó una trayectoria extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones de seguidores.

Los integrantes de Timbiriche reprobaron la serie sobre el grupo por distorsionar su historia y tratar irresponsablemente un episodio doloroso de abuso infantil, revictimizando a quien lo vivió.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”, indicaron los artistas en un comunicado conjunto. Agregaron que la producción optó por distorsionar sus vivencias para concentrarse en un episodio profundamente doloroso.

Los ex integrantes recordaron que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que busca convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a la prevención y revictimiza a quienes lo padecieron, enfatizaron.

La agrupación planteó la importancia de cuestionar cómo se cuentan las historias, especialmente aquellas que abordan temas sensibles. No se trata de evitar narrar hechos incómodos, sino de la forma responsable en que se presentan, expresaron.

Celebraron que gran parte de la conversación pública haya demostrado sensibilidad y altura moral, agradeciendo a quienes distinguieron entre la ficción y sus vidas, acompañándolos con solidaridad.

Consideraron que, si bien pronto no se hablará de la serie, permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz y la conversación generada, así como la lucha que llegó hasta la Suprema Corte, abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas.

Los artistas agradecieron el cariño que han recibido desde niños y el apoyo constante de su público, lo que les permitió constatar una vez más el aprecio de sus seguidores.

“Saber que hay personas que vibran con nuestra música desde hace décadas y otras que lo hacen por primera vez nos llena de emoción”, añadieron.

En 2027, informaron, celebrarán 45 años de una historia de complicidad y amor que, gracias a sus seguidores, sigue viva.