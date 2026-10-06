Timbiriche se deslinda de la serie de ViX y aclara que no autorizó su historia

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señala la publicación.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha señalaron que durante más de cuatro décadas Timbiriche ha formado parte de sus vidas, pero advirtieron que la serie próxima a estrenarse no representa la historia contada por ellos.

A unos días del estreno de la serie Timbiriche, en Vix, los seis integrantes del grupo que formaron parte de esta historia musical marcaron distancia de la producción y aclararon que no participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Los integrantes explicaron que, hasta el momento, no han sido invitados a ver la producción, por lo que dijeron desconocer su contenido.

La preocupación del grupo radica en que la serie se presenta como una historia ficcionada, en la que podrían mezclarse acontecimientos reales con situaciones que, aseguran, nunca ocurrieron.

“Y eso importa”, enfatizaron, al señalar que detrás de los personajes que aparecerán en pantalla existen personas reales, así como sus familias y otras personas que han formado parte de sus vidas.

Los músicos reconocieron la libertad creativa de los realizadores, pero establecieron una diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado o involucrado en el proyecto.

Los seis integrantes agradecieron por el cariño que les han brindado sus fans a lo largo de más de 40 años y dejaron abierta la posibilidad de contar algún día su propia versión de la historia.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluyeron.

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha cerraron su mensaje con un agradecimiento a quienes los han acompañado durante las distintas etapas de Timbiriche.