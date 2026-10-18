Tiny Desk ‘Los Tigres del Norte’: NPR explica qué pasó con el mensaje sobre migración

“Los Tigres del Norte” lanzaron su Tiny Desk el pasado 15 de octubre y el internet no tardó en hablar de ellos, y es que más allá de su música y el legado que la agrupación representa, el video no tardó en viralizarse por su mensaje, mismo que hoy desapareció del video oficial de la cuenta de NPR.

¿Qué dijeron “Los Tigres del Norte”?

“Del norte al escritorio, pero siempre con el corazón por delante! Ya está disponible #eltiny y va dedicado a todos ustedes, que nos han acompañado durante tantas décadas. Véanlo y nos cuentan qué les pareció” escribieron en la publicación que anunciaba el lanzamiento de al sesión.

Poco había pasado desde el lanzamiento cuando la sesión ya se había viralizado, especialmente un momento en la introducción cuando un el productor Félix Contreras destacó el papel del grupo de música norteña.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez [...] Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”, mencionó el empleado de la radio pública antes de que empezaran a cantar “Somos Más Americanos”, uno de sus temas más importantes y que hablan sobre la situación migratoria de millones de personas.