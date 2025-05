Tlali Maribel: De Mazatlán para el mundo, con la música como raíz

“La verdad, sí me considero con mucha suerte de que crecí rodeada de personas que me pudieron enseñar mucho sobre la música, sobre ser artista de manera integral”.

“Me llamó mucho la atención que hubiera una tradición que fuera tan vivencial, eso fue lo que me atrajo, y hasta la fecha sigo practicando ese género y otros más también de música tradicional. Digamos que ese ha sido el eje de mi trabajo: entender ese suceso de la música allá en la vida diaria”, explica.

“No me la podía creer... pensé, ¿de tanta gente como por qué yo?”, recuerda. Sin embargo, venciendo sus inseguridades, aceptó el reto con entusiasmo.

“Después de eso tuvimos una plática muy amena, y me di cuenta que es una persona bien sensible y bien observadora”.

En Cancionera, Tlali participó haciendo coros en El Palomo y la Negra, Coconitos y Cocos en la playa, tema donde además tocó el marimbol, un instrumento tradicional poco común.

“Sentí mucha responsabilidad porque la verdad es un instrumento muy poco común, podría decir que en el mundo no hay muchas personas que lo toquen”, expresa.

“Yo tengo aproximadamente unos 9 o 10 años que me empezó a interesar y ahí empecé a buscarle, y he aprendido de varias personas que lo tocan, pero no es muy común, entonces sí sentí mucha responsabilidad de ejecutarlo bien, de que el trabajo que yo haga con ese instrumento sea de calidad”.