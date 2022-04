Tobey Maguire dará vida a Charles Chaplin en la cinta “Babylon”, anunciaron durante CinemaCon 2022 que se llevaba cabo en Las Vegas.

Este proyecto marca el regreso del director Damien Chazelle, quien estuvo al frente de la premiada La La Land y de la biografía de Neil Armstrong El primer hombre en la Luna.

Durante el panel de Paramount se reveló que Babylon narrará la historia de grandes estrellas de Hollywood durante la transición de cine silente al sonoro, el modelo que conocemos actualmente y los desafíos financieros en los años 20 del siglo pasado.

Tobey Maguire también será productor de la cinta y compartirá créditos con Brad Pitt, Margot Robbie, quien próximamente le dará vida a “Barbie”, Olivia Wilde, Spike Jonze y Phoebe Tonkin.

El proyecto sería un híbrido entre Once Upon a Time in Hollywood y El gran Gatsby.