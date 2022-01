$!Tobey Maguire y Willem Dafoe baten récord Guinness con ‘Spider-Man: No Way Home’

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) no solo arrasa en los cines de todo el mundo, sino que además ha permitido a dos de sus actores entrar en el Libro Guinness de los Récords. Se trata de Tobey Maguire y Willem Dafoe , que gracias a sus papeles como Peter Parker y Norman Osborn se han convertido en los actores que más tiempo llevan ligados a un personaje de Marvel en imagen real.

Ambos intérpretes debutaron de la mano Sam Raimi en 2002 con la primera película de Spider-Man en la que interpretaron al intrépido héroe arácnido y a su villano, el Duende Verde. Desde entonces, tanto Dafoe como Maguire han repetido sus papeles en cuatro ocasiones, siendo la última, la cinta dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland.

Gracias al multiverso, ambos actores retomaron sus personajes en la última entrega de la franquicia arácnida que trajo de vuelta al siniestro villano interpretado por Dafoe y a la encarnación del trepamuros encarnada por Maguire. Después de que las realidades paralelas se cruzaran en No Way Home, sus personajes siguen ya son canon dentro de la continuidad del UCM, lo que los convierte en los intérpretes con la trayectoria más longeva como personajes de acción real de la “Casa de las Ideas” ya que desde su debut en Spider-Man en 2002, pasaron 19 años y 225 días.

Así, ambos actores han destronado a Hugh Jackman quien estableció el récord anterior con su interpretación como Wolverine durante 16 años y 232 días. El actor australiano debutó en el año 2000 con X-Men dirigida, cinta dirigida por Bryan Singer, que fue la primera de sus nueve apariciones durante toda la franquicia mutante que culminó con Logan, la crepuscular cinta de James Mangold estrenada en 2017.

Actualmente, de entre todos los personajes del Universo Cinematográfico Marvel en el sentido más estricto, es el de Happy Hogan encarnado por Jon Favreau es el que más tiempo lleva desde que debutase en 2008 junto a Robert downey Jr en Iron Man. Desde entonces, ha repetido el papel en nueve ocasiones, incluyendo la serie de animación de What If...? y Spider-Man: No Way Home.

Un trono que puede ser efímero ya que todo indica que Samuel L. Jackson, el actor que da vida a Nick Fury, sobrepasará la marca de Favreau cuando Secret Invasion, que actualmente está llevando a cabo su rodaje, se estrene en Disney +.