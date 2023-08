La banda prometió una gran fiesta, por lo que se espera que este miércoles a las 21:00 horas (horario de Sinaloa) muchos sean los fans de la agrupación y del reality show que no se perderán esta presentación especial, donde se verá a los famosos bailar y cantar al ritmo de esta banda sinaloense.

La noticia obviamente ha causado sensación en las redes, despertando toda clase de comentarios.

”Canten Que te ruegue quien te quiera y Si quieres”, “Ni loca me pierdo el programa, La madre de todas, pero de todas las Bandas y mi favorita”, “Díganle a Wendy qué la amamos y a bailar con la madre de todas las bandas”, “iuuuuu super genial”, “Wao se pondrá bueno”, “Obvio no me lo pierdo, puro team infierno, pura Banda El Recodo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.