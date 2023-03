Tras el gran espectáculo que la Banda MS mostró durante el pasado Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, donde inició los festejos de sus 20 aniversario con un concierto y su paseo por el desfile en el malecón, se dio a conocer que la agrupación se presentará por primera vez en el Foro Sol de la Ciudad de México, en noviembre.

El lugar no es nuevo para ellos, hay que recordar que en el Vive Latino 2022 tuvieron una participación que sorprendió a muchos, a los pocos que aún no se daban cuenta o no querían creer qué tan fuerte es el género regional mexicano, señaló publimetro.com