Tocará Banda MS por primera vez en la Arena Guadalajara

Mostrándose siempre muy leal a la música y estilo interpretativo del grupo creado hace ya más de 20 años por Sergio Lizárraga. Como ya se sabe, Banda MS innova y año con año renueva su espectáculo. Actualmente, incluye un segmento de mariachi en el cual logra fusionar y crear un ambiente especial con una sinergia perfecta.

Por supuesto, para esta ocasión la banda mazatleca incluirá en su repertorio la mayoría de sus éxitos. Temas como El Mechón, Mi Razón de ser, Hermosa experiencia, No me pidas perdón, Háblame de ti, A lo mejor, Piénsalo, Sólo con verte, Me vas a extrañar, Tengo que colgar, Es tuyo mi amor, Tu postura, Tu perfume, Mentira no es, entre muchos otros,

Entre los éxitos más recientes que ha lanzado la banda se encuentra Tengo Claro, junto a Alfredo Olivas, tema que en YouTube rebasa las 27 millones de visualizaciones.