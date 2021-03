$!Todo listo para la ceremonia de los premios Grammy; aquí los nominados y dónde ver la gala

La ceremonia de los Grammy estará presentada por el cómico, escritor y productor sudafricano Trevor Noah, conocido por el programa satírico de noticias The Daily Show, y contará con interpretaciones (algunas desarrolladas en la gala, otras pregrabadas) de Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Bad Bunny, Chris Martin, TBS, Cardi B, Brittany Howard, Harry Styles, Post Malone, John Mayer, Haim, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Miranda Lambert, DaBaby, Lil Baby, Silk Sonic, Brandi Carlile, Black Pumas, Mickey Guyton y Maren Morris.

Lista de nominados de 2021

Álbum del año

Chilombo, de Jhené Aiko

Black Pumas Deluxe Edition, de Black Pumas

Everyday Life, de Coldplay

Djesse Vol. 3, de Jacob Collier

Women In Music Pt. III, de Haim

Future Nostalgia, de Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding, de Post Malone

Folklore, de Taylor Swift

Canción del año

Black Parade, de Beyoncé

The Box, de Roddy Ricch

Cardigan, de Taylor Swift

Circles, de Post Malone

Don’t Start Now, de Dua Lipa

I Can’t Breathe, de H.E.R.

If The World Was Ending, de JP Saxe con Julia Michaels

Grabación del año

Black Parade, de Beyoncé

Colors, de Black Pumas

Rockstar, de DaBaby con Roddy Ricch

Say So, de Doja Cat

Everything I Wanted, de Billie Eilish

Don’t Start Now, de Dua Lipa

Circles, de Post Malone

Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor artista revelación

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor canción pop solista

Justin Bieber, por Yummy

Doja Cat, por Say So

Billie Eilish, por Everything I Wanted

Dua Lipa, por Don’t Start Now

Harry Styles, por Watermelon Sugar

Taylor Swift, por Cardigan

Mejor canción pop dúo/banda

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, por Un día One Day

Justin Bieber con Quavo, por Intentions

BTS, por Dynamite

Lady Gaga con Ariana Grande, por Rain On Me

Taylor Swift con Bon Iver, por Exile

Mejor álbum dance/electrónica

Kick I, de Arca

Planet’s Mad, de Baauer

Energy, de Disclosure

Bubba, de Kaytranada

Good Faith, de Madeon

Mejor álbum pop

Justin Bieber, por Changes

Lady Gaga, por Chromatica

Dua Lipa, por Future Nostalgia

Harry Styles, por Fine Line

Taylor Swift, por Folklore

Mejor álbum de rock

Fontaines D.C., por A Hero’s Death

Michael Kiwanuka, por Kiwanuka

Grace Porter, por Daylight

Sturgill Simpson, por Sound & Fury

Tame Impala, por The New Abnormal

Mejor canción de rock

Phoebe Bridgers, por Kyoto

Tame Impala, por Lost In Yesterday

Big Thief, por Not

Fiona Apple, por Shameika

Brittany Howard, por Stay High

Mejor interpretación de rock

Fiona Apple, por Shameika

Big Thief, por Not

Phoebe Bridgers, por Kyoto

Haim, por The Steps

Stay High, por Brittany Howard

Grace Porter, por Daylight

Mejor álbum de R&B

Happy 2 Be Here, de Ant Clemons

Take Time, de Giveon

To Feel Love/d, de Luke James

Bigger Love, de John Legend

All Rise, de Gregory Porter

Mejor interpretación de R&B

Lightning & Thunder, de Jhene Aiko con John Legend

Black Parade, de Beyoncé

All I Need, de Jacob Collier con Mahalia y Ty Dolla $ign

Goat Head, de Brittany Howard

See Me, de Emily King

Mejor canción R&B

Better Than I Imagine, de Robert Glasper con H.E.R. y Meshell Ndegeocello

Black Parade, de Beyoncé

Collide, de Tiana Major9 y EARTHGANG

Do It, de Chloe X Halle

Slow Down, de Skip Marley y H.E.R.

Mejor álbum R&B progresivo

Chilombo, de Jhené Aiko

Ungodly Hour, de Chloe X Halle

Free Nationals, de Free Nationals

F*** Yo Feelings, de Robert Glasper

It Is What It Is, de Thundercat

Mejor canción de rap

The Bigger Picture, de Lil Baby

The Box, de Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later, de Drake con Lil Durk

Rockstar, de DaBaby con Roddy Ricch

Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor álbum de rap

Black Habits, de D Smoke

Alfredo, de Freddie Gibbs y The Alchemist

A Written Testimony, de Jay Electronica

King’s Disease, de Nas

The Allegory, de Royce Da 5′9

Mejor interpretación de rap

Deep Reverence, de Big Sean con Nipsey Hussle

Bop, de DaBaby

What’s Poppin, de Jack Harlow

The Bigger Picture, de Lil Baby

Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Dior, de Pop Smoke

Mejor álbum de jazz vocal

Ona, de Thana Alexa

Secrets Are The Best Stories, de Kurt Elling con Danilo Pérez

Modern Ancestors, de Carmen Lundy

Holy Room: Live At Alte Oper, de Somi With Frankfurt Radio Big Band

What’s The Hurry, de Kenny Washington

Mejor álbum de country

Lady Like, de Ingrid Andress

Your Life Is A Record, de Brandy Clark

Wildcard, de Miranda Lambert

Nightfall, de Little Big Town

Never Will, de Ashley McBryde

Mejor canción de country

Bluebird, de Miranda Lambert

The Bones, de Maren Morris

Crowded Table, de The Highwomen

More Hearts Than Mine, de Ingrid Andress

Some People Do, de Old Dominion

Mejor álbum de tropical latino

José Alberto, de Mi Tumbao

Edwin Bonilla, de Infinito

Jorge Celedón, de Sigo cantando al amor

Grupo Niche, de 40

Victor Manuelle, de Memorias de Navidad

Mejor vídeo musical

Beyoncé, por Brown Skin Girl

Future con Drake, por Life is Good

Anderson Paak, por Lockdown

Harry Styles, por Adore You

Woodkid, por Goliath

Mejor álbum de pop latino o urbano

Bad Bunny, por YHLQMDLG

Camilo, por Por Primera Vez

Kany Garcia, por Mesa Para Dos

Ricky Martin, por Pausa

Debi Nova, por 3:33

Mejor álbum rock latino o alternativo

BajoFondo, por Aura

Cami, por Monstruo

Cultura Profética, por Sobrevolando

Fito Páez, por La Conquista del Espacio

Lido Pimienta, por Miss Colombia

Mejor álbum de música alternativa

Fiona Apple, por Fetch The Bolt Cutters

Beck, por Hyperspace

Phoebe Bridgers, por Punisher

Brittany Howard, por Jaime

Tame Impala, por The Slow Rush

Mejor productor del año

Jack Atonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Mejor música para cine

Beastie Boys Story, de Beastie Boys

Black Is King, de Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme, de Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice, de Linda Ronstadt

That Little Ol’ Band From Texas, de ZZ Top

Mejor banda sonora

Ad Astra

Becoming

Joker

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor ingeniería de álbum no clásico

Black Hole Rainbow

Expectations

Hyperspace

Jaime

25 Trips