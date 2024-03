Una de las grandes noticias es que Paramore canceló y siempre no estará presente en la edición 2024. Y aunque no estará Hayley Williams y compañía, en su lugar estará Kings of Leon, como confirmó la cuenta oficial del Vive Latino 2024.

Este año el festival de música es presentado por Amazon, por lo que el cartel fue revelado a través de un juego en el sitio oficial del Vive Latino.

Entre los revelados están Kings of Leon, Belanova, Greta Van Fleet, Hombres G, Silvana Estrada, Panteón Rococó, Babasónicos, Maná, Fito Páez, Igual incluye Black Veil Brides, Cartel de Santa, Jorge Drexler, Junio H, Scorpions, El columpio asesino, Dante Spinetta, Sussie 4 y The Warning.

El resto del cartel se conforma por Los Choclok, Destripando la Historia, Marissa Mur, Slot Machine, Depresión Sonora, Los Lobos, Bratty, Florian, YSY A, La Castañeda 35S, Sabino, No te va a gustar, Alcolyrikoz.

Igualmente se reveló a la Banda Bastón, The Ramblers Blues Band, Lori Meyers, Danny Lux, Kchiporros, Peces Raros, Insite, Muerdo, Kevin Kaarl, y Los Infierno.

También estarán Sad Breakfast, La Pegatina, La Vela Puerca, SGT Papers, LNG SHT, C-Kan, San Pascualito Rey, Los Muchachos, Jaze, Kerigma, De Pedro, James.

Otro grupo de anunciados son: Cabra, Los Cafres, Instituto Mexicano del Sonido, Nash, Semisonic, Future Islands, Isaac & Nora, Chingadazo de Kung Fu, Diamante Eléctrico, Bad Religion, Las Ultrasonicas, Rawayana, Sonido Gallo Negro, José Madero.

Carpa Intolerante

La Carpa Intolerante probará el formato de “escenarios gemelos”. Eso quiere decir que tendremos dos tarimas/escenarios para que en cuanto termine un grupo de un lado, empiece otro artista de forma inmediata en el otro.

También habrá comediantes, lucha libre y más

En el Vive Latino 2024 regresa la carpa Casa Comedy, que contará con las y los comediantes más destacados de la escena actual en nuestro país.

Para más risas, gritos y llaves legendarias no te pierdas la Espectacular Función de Lucha Libre.

El ring se encuentra entre el escenario Amazon Music y el Amazon. De la mano con la AAA, se organizó el Campeonato Vive Latino que contará con luchadores como Soberano, Último Guerrero, Zeuxis, y más.

Igualmente puedes darte una vuelta por El Parque, un oasis de descanso para adultos y de diversión para las infancias; la Aldea Musical, con conferencias y talleres con gente de la industria musical; los Momentos Indio, con bandas y artistas sorpresa; o The Room y disfrutar de las photo opportunity.