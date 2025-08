’Todo o nada”, el nuevo tema que lanzan juntos Lucero y Pancho Barraza

“Antes que nada, de todo corazón gracias, Lucero, por haber aceptado hacer este dueto conmigo, es un disco muy importante para mí, de mi 35 aniversario — le dijo el cantautor a Lucero—. Que te hayas emocionado sin escuchar la canción y después me dijeras que te encantó, me volvió loco; estoy para servirte y para lo que gustes”.

Sobre los diferentes géneros por explorar comentó que no ha incursionado en todo lo que ha salido y se ha guiado más por el regional mexicano, aunque no descarta nada siempre y cuando sea auténtico.

“En la parte pop no he incursionado en todo lo que se pone de moda porque siento que a veces no es tan auténtico; cuando grabas algo simplemente por pertenecer y no estás siendo tú misma —explicó Lucero—. Yo me iría más por el mundo del regional mexicano y con el mariachi que es lo que yo sé, y la banda con la que he grabado tres álbumes. Claro que no descarto nada, siempre y cuando sea auténtico”.

Desde el programa Juego de voces, Pancho Barraza se acercó a Lucero para invitarla a grabar en este disco, que ella de inmediato aceptó, sin ninguna condición extraordinaria porque fue muy fácil abordarla y detalló cómo fue la grabación.

“Le enseñé todo el disco y fue emocionante; se lo puse en la sala, nos sentamos en el piso de madera a escucharlo”, relató.

Lucero agregó: “Cantar con Pancho es muy sencillo, es un hombre humilde, aterrizado y sencillo, honesto con su música, emocionado y apasionado, cuando estuve en el estudio fue divertido verlo con esas ganas e ilusión”.

Sobre el lugar que ahora tienen las mujeres en el regional mexicano, Lucero confió en que hoy tienen un lugar particular y especial en los diferentes géneros que antes estaban gobernados por los hombres.

“Las mujeres que cantamos ahora tenemos muy buen espacio y gran aceptación del público, porque queremos permanecer en este mundo musical. Estoy orgullosa, feliz y agradecida con la gente porque no me he topado con obstáculos”, expresó Lucero.