Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán nueva película de Days of Thunder

Tom Cruise retomará su personaje Cole Trickle en una nueva película de Days of Thunder, donde Anne Hathaway se integra como dueña de equipo. Paramount Pictures confirmó que la cinta, dirigida por Jonathan Levine, llegará a salas el 2 de junio de 2028.

Paramount Pictures anunció oficialmente el regreso del actor a su icónico papel, marcando el retorno de uno de sus personajes más recordados en la pantalla grande. La producción se filmará en formato IMAX.

La película original de Days of Thunder, estrenada en 1990, consolidó a Tom Cruise como Cole Trickle, un audaz piloto en el competitivo mundo de NASCAR. El filme se convirtió en un referente del cine de carreras, destacando por sus escenas de acción.