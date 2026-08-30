Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán nueva película de Days of Thunder

Tom Cruise retomará su personaje Cole Trickle en una nueva película de Days of Thunder, donde Anne Hathaway se integra como dueña de equipo. Paramount Pictures confirmó que la cinta, dirigida por Jonathan Levine, llegará a salas el 2 de junio de 2028.
Paramount Pictures anunció oficialmente el regreso del actor a su icónico papel, marcando el retorno de uno de sus personajes más recordados en la pantalla grande. La producción se filmará en formato IMAX.
La película original de Days of Thunder, estrenada en 1990, consolidó a Tom Cruise como Cole Trickle, un audaz piloto en el competitivo mundo de NASCAR. El filme se convirtió en un referente del cine de carreras, destacando por sus escenas de acción.
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“Paramount Pictures confirmó el sábado 29 de agosto que Tom Cruise y Anne Hathaway encabezarán el nuevo proyecto”, informó la productora. Además, se detalló que la actriz interpretará a una dueña de equipo y una ingeniera vinculada al mundo de las carreras.
El proyecto será dirigido por Jonathan Levine, con Tom Cruise también asumiendo el rol de productor, junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. La historia retomará al piloto de NASCAR Cole Trickle, personaje que Cruise interpretó en la primera entrega.
La producción tiene programado su estreno en salas para el 2 de junio de 2028.
El anuncio incluyó una fotografía de Cruise, de 64 años, y Hathaway, de 43, en el Daytona International Speedway, junto a un automóvil de carreras verde. Ambos actores también compartieron un video en redes sociales para confirmar su participación en la nueva película.