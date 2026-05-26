Tom Hanks estrena docuserie sobre la Segunda Guerra Mundial en Memorial Day 2026

El actor y productor Tom Hanks volvió a apostar por las historias bélicas con el estreno de una nueva y ambiciosa docuserie centrada en la Segunda Guerra Mundial, una producción que llegó este lunes 25 de mayo de 2026, coincidiendo con el Memorial Day en Estados Unidos.

La serie documental, compuesta por 20 episodios, se lanzó a nivel global a través de The History Channel del género histórico y militar.

Reconocido desde hace décadas por su interés en preservar relatos relacionados con conflictos armados y memorias de guerra, Hanks participa en esta producción como productor ejecutivo y narrador oficial, retomando una línea de trabajo que ya había explorado anteriormente en proyectos como Band of Brothers, The Pacific y Greyhound.

Una docuserie que retrata la Segunda Guerra Mundial desde una mirada moderna. La nueva producción busca ofrecer un retrato amplio e inmersivo sobre el conflicto armado más devastador del Siglo 20, abordando diferentes episodios históricos que marcaron el rumbo del mundo.

De acuerdo con la información revelada por la producción, la serie recorre distintos momentos clave de la guerra: desde la invasión alemana a Polonia en 1939 hasta los primeros años posteriores al lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.

Además de reconstrucciones audiovisuales, imágenes restauradas y testimonios históricos, el proyecto incorpora análisis realizados por historiadores especializados y académicos reconocidos internacionalmente.

La producción también contó con una colaboración estratégica con el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, institución que aportó materiales históricos, documentos y asesoría para reforzar el rigor narrativo de la serie, de acuerdo con elimparcial.com.

La producción eligió estrenarse durante el Memorial Day 2026, una de las fechas más importantes en Estados Unidos para honrar a los miembros de las fuerzas armadas que fallecieron en servicio.

A través de los 20 episodios, la serie también explora el impacto humano de la guerra, mostrando cómo millones de personas enfrentaron pérdidas, desplazamientos y cambios políticos que redefinieron el orden internacional.