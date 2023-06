Con un tema pesado relacionado con la salud mental, hacer The Crowded Room fue un momento difícil, dijo Holland, porque estaba explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado, indicó cnnespanol.com

Tom Holland aprendió el valor de priorizar su salud mental después de producir y protagonizar su próxima miniserie de AppleTV+ The Crowded Room .

Inspirada en la novela de 1981 de Daniel Keyes The Minds of Billy Milligan, la miniserie sigue el arresto de un joven por un crimen impactante y el “investigador poco probable” que resuelve el misterio detrás de él, según una sinopsis.

Y aunque Holland dijo que realmente disfrutó hacer la serie, agregó que, en última instancia, “el programa me rompió”.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo.