Tom Holland sufre una contusión en el set de ‘Spider-Man: Brand New Day’ y pausan el rodaje

El actor Tom Holland sufrió una contusión en el set de rodaje de la película “Spider-Man: Brand New Day”, lo que ameritó pausar la producción, reportó The Hollywood Reporter.

La filmación de “Spider-Man: Brand New Day” comenzó en julio en Glasgow, Escocia, y ha proseguido en locaciones reales en la ciudad escocesa, donde ocurrió el accidente, de acuerdo con el diario The Sun.

Holland fue hospitalizado en Glasgow, donde se lleva a cabo el rodaje de la nueva cinta de Marvel Studios y Sony Pictures y se reporta que sufrió una conmoción cerebral leve.

De acuerdo con fuentes, por precaución el actor se tomará un descanso, tras ser valorado por personal médico, y retomará el rodaje en los próximos días. No se reporta ningún otro lesionado en este acontecimiento.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y según confirmaron Sony Pictures y Marvel Studios, “Spider-Man: Brand New Day” incluirá en su trama a otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel, como Hulk y Punisher, interpretados por Mark Ruffalo y Jon Bernthal, respectivamente.

La cuarta entrega del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel está inspirado en la saga homónima de los cómics y anunciado en CinemaCon 2025.

La historia se centrará en un Peter Parker más solitario, que ha decidido enfocarse exclusivamente en su rol como Spider-Man tras borrar la memoria de sus seres queridos en No Way Home (2021).

El estreno de “Spider-Man: Brad New Day” está previsto para el 31 de julio de 2026.