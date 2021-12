Tommy Mottola y Thalía celebran 21 años desde su lujosa boda en Nueva York

El productor musical, Tommy Mottola, festejó su aniversario de bodas con la actriz y cantante mexicana, Thalía, con un emotivo video que compartió en sus redes sociales. En el breve audiovisual aparecen algunos momentos del lujoso enlace matrimonial que se transmitió por televisión el 2 de diciembre de 2000, difundió Infobae.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tommy escribió un mensaje para su esposa: “Feliz aniversario, Thalía. No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz y sentir con más júbilo y plenitud que las fotografías de este día. Y, estoy bendecido por despertar con tu hermosa luz y el amor que que se me ha regalado. Te amo mucho por siempre, mi bebé, mi cielo, mi amor”.