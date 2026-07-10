Toño Lizárraga estrena ‘Vale más que reces’, un disco con 12 temas inéditos

Toño Lizárraga suma un nuevo proyecto a su trayectoria musical con el lanzamiento deVale más que reces, un álbum conformado por 12 canciones inéditas con las que busca reforzar su lugar dentro del regional mexicano.

El nuevo material discográfico ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y presenta un repertorio en el que el intérprete sinaloense aborda historias de amor, desamor, resiliencia y fortaleza personal, sin alejarse del estilo que lo ha caracterizado desde el inicio de su carrera.

La producción toma su nombre del tema Vale más que reces, elegido como sencillo principal. La canción plantea un mensaje sobre el amor propio, la dignidad y la importancia de cerrar ciclos cuando una relación o situación deja de aportar al crecimiento personal.

Como parte del lanzamiento, el videoclip oficial del sencillo también fue presentado a través del canal de YouTube de AfinArte Music, con una propuesta visual que acompaña la esencia de la canción.

Con este álbum, Toño Lizárraga apuesta por material completamente inédito y da continuidad a una carrera en la que ha consolidado un estilo interpretativo reconocido entre los seguidores de la música sinaloense y el regional mexicano.

Para promover esta producción, el cantante realizará en las próximas semanas una gira de medios que incluirá visitas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde sostendrá encuentros con estaciones de radio, programas de televisión, prensa escrita y medios digitales para presentar los detalles de este nuevo lanzamiento.