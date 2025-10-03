$!Toño Lizárraga lanza ‘500 Veces’, un nuevo himno al amor que nunca se rinde

La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, es una declaración intensa sobre los amores que, aunque terminen, siempre encuentran el camino de regreso.

El regional mexicano tiene una nueva joya en su repertorio con el lanzamiento de “500 Veces”, el más reciente sencillo de Toño Lizárraga, uno de los intérpretes más respetados y queridos del género.

Con su característica voz potente y emotiva, Lizárraga logra transmitir la esencia de una historia donde el adiós no es definitivo, sino parte de un ciclo de reencuentros inevitables.

“Esta canción es para todos los que han vivido un amor que se niega a terminar, para quienes saben que aunque la vida los lleve por caminos distintos, siempre hay algo que los hace volver”, comentó el artista durante el anuncio oficial del estreno.

La canción se perfila como uno de los temas más representativos de esta nueva etapa en la carrera de Toño Lizárraga, donde el compromiso con las emociones auténticas y la calidad musical es más fuerte que nunca.

Cabe destacar que el originario de Mazatlán, Toño Lizárraga, ha construido una sólida trayectoria dentro del regional mexicano, su paso por agrupaciones reconocidas como La Original Banda El Limón lo posicionó como una de las voces más destacadas del género.

Como solista, ha sabido consolidar un estilo propio que mezcla lo tradicional con una sensibilidad moderna, conectando tanto con el público fiel como con nuevas generaciones de oyentes.

Con cada lanzamiento, Lizárraga demuestra su capacidad para contar historias que tocan el corazón, y “500 Veces” no es la excepción.

El sencillo ya puede disfrutarse en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y demás servicios de streaming, donde los fans del regional mexicano pueden dejarse llevar por esta poderosa interpretación que promete convertirse en favorita.