Toño Lizárraga pisa fuerte con nuevo sencillo y alista álbum inédito

En una etapa de constante crecimiento artístico y con una sólida respuesta del público, Toño Lizárraga vuelve a dar de qué hablar dentro de la música regional mexicana con el lanzamiento de “Lo pasado, pisado”, un tema que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y que marca un nuevo capítulo en su trayectoria como solista.

El intérprete sinaloense, reconocido por su potente voz y estilo característico, apuesta por una canción cargada de sentimiento y desamor, manteniéndose fiel a la esencia que lo ha convertido en una de las figuras más representativas del género.

El estreno llega en un momento especialmente favorable para el artista, quien esta semana logró colocar su sencillo “Bájale a tu ego” en la posición número ocho de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard, uno de los rankings más importantes para la música latina en Estados Unidos.

Este logro confirma el buen momento que atraviesa el mazatleco y la conexión que sigue manteniendo con su audiencia, tanto en México como en el mercado internacional, donde su música continúa ganando terreno.

Además del lanzamiento de “Lo pasado, pisado”, el cantante ya prepara una de las apuestas más importantes de su carrera reciente, un álbum completamente inédito que verá la luz durante el mes de julio.

El material incluirá nuevas composiciones con las que buscará ampliar su catálogo musical y seguir conquistando a sus seguidores.

Con una agenda activa, presencia constante en medios y nuevos proyectos discográficos en puerta, Toño Lizárraga reafirma su vigencia dentro del regional mexicano, demostrando que continúa evolucionando sin perder la esencia que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

El video oficial de “Lo pasado, pisado” ya puede disfrutarse a través del canal de YouTube de AfinArte Music, mientras que la canción se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming.