Toño Lizárraga pone a sonar la fiesta con su nuevo sencillo ‘4 Botes’

El cantante sinaloense Toño Lizárraga regresa a la escena musical con “4 Botes”, un sencillo que apuesta por el ambiente festivo y la convivencia entre amigos, elementos que han sido constantes a lo largo de su trayectoria.

Con un ritmo dinámico y una letra ligera, la canción retrata esas noches de celebración donde la música, las risas y la buena compañía toman protagonismo, invitando a dejar de lado la rutina.

El tema mantiene la esencia de la banda sinaloense, género en el que Lizárraga se ha consolidado tras su paso por agrupaciones como La Original Banda El Limón, para luego forjar una carrera como solista con éxitos que conectan con el público.

“4 Botes” refuerza su identidad musical, caracterizada por temas románticos y también por canciones ideales para la fiesta, lo que le ha permitido mantenerse vigente y acercarse a nuevas generaciones de oyentes del regional mexicano.

A lo largo de su carrera, Toño Lizárraga ha sabido mantenerse cercano a su público, especialmente en el noroeste del país, donde su música forma parte de celebraciones populares y eventos sociales.

Con este nuevo lanzamiento, el artista reafirma su compromiso de seguir produciendo temas que conecten con la vida cotidiana de sus seguidores, apostando por sonidos actuales sin perder la esencia que distingue a la música de banda.

Además, el intérprete adelantó que en abril lanzará un disco de duetos en el que reunirá a destacadas figuras del género, en un proyecto que promete rendir homenaje a la tradición de la banda sinaloense.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en el canal de YouTube de AfinArte Music.