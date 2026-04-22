Toño Lizárraga reúne a leyendas en ‘De Mazatlán Pa’l Mundo’

Mazatlán vivió una noche cargada de nostalgia, orgullo y celebración con la presentación oficial de “De Mazatlán Pa’l Mundo”, la nueva producción discográfica de Toño Lizárraga, un álbum de duetos que rinde homenaje a las figuras que han marcado el rumbo de la música de banda.

El showcase reunió a tres de los artistas invitados en el disco: Julio Preciado, Pancho Barraza y Casimiro Zamudio, quienes acompañaron a Lizárraga en el escenario para compartir con el público parte de este proyecto que simboliza años de trayectoria, sueños cumplidos y respeto por el género.

Aunque forma parte esencial del álbum, Chuy Lizárraga no pudo asistir debido a compromisos laborales.

Previo a su presentación, Toño Lizárraga ofreció una rueda de prensa donde dejó ver el lado más íntimo de este lanzamiento.

“Que soñé cuando se debía soñar con ser uno de ellos”, expresó al recordar sus inicios, cuando veía a sus ídolos en televisión o los escuchaba en la radio.

Hoy, aseguró, su trayectoria respalda el lugar que ha construido dentro de la música sinaloense.

El cantante destacó la importancia personal de lograr estas colaboraciones, no solo como artista, sino como ser humano.

“Grabar con ellos es un sueño, un checklist en mi vida”, dijo, visiblemente emocionado, al tiempo que reconoció el valor que cada uno de sus colegas aporta al género.

Sobre la elección de sus compañeros en este disco, Lizárraga explicó que cada uno representa una pieza fundamental en la evolución de la banda, desde la proyección internacional de Julio Preciado, pasando por la fuerza interpretativa de Pancho Barraza, el carisma de Casimiro Zamudio y la conexión con nuevas generaciones de Chuy Lizárraga.

Ya sobre el escenario, el intérprete reiteró su agradecimiento a Dios, a su familia y al público.

En un ambiente cálido y cercano, compartió que incluso se sentía más nervioso al tener a sus seres queridos presentes que en escenarios masivos.

La velada avanzó entre anécdotas, bromas y reconocimiento mutuo entre colegas, destacando la camaradería que existe entre ellos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando presentó a Julio Preciado, a quien describió como una figura clave en la historia del género.

Por su parte, Preciado respondió con humor y sinceridad, recordando sus inicios en la música y la importancia de la banda como semillero de talento.

“De Mazatlán Pa’l Mundo” incluye ocho temas que combinan clásicos y nuevas interpretaciones entre ellos, “La Guarecita” y “Como Este Loco” con Julio Preciado; “Ignoraste mis Lágrimas” y “Mis Canciones de Amor” con Pancho Barraza; “Ya lo sé” y “Me sigue Notando” con Chuy Lizárraga, así como “No Bailes de Caballito” y “Feliz feliz” junto a Casimiro Zamudio.

El focus track “Ya lo sé”, a dueto con Chuy Lizárraga, se perfila como uno de los temas más representativos por su carga emocional y su arraigo en el estilo tradicional que conecta con el público.

Con este álbum, Toño Lizárraga no solo celebra su carrera, sino que reafirma su lugar dentro de la música regional mexicana, apostando por la unión, el legado y el respeto a una tradición que sigue vigente desde Mazatlán para el mundo.