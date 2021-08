Toño Mauri enfrenta una bacteria en un pulmón y estómago

Toño Mauri informó que próximamente recibirá su tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, debido a que se ubica en el rango de personas vulnerables, luego de haber pasado por un largo proceso de recuperación al contagiarse de coronavirus.

“Sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general, yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna, para reforzar en mi caso mi sistema inmune, cosa que estoy muy de acuerdo porque yo ahorita estoy en esta recuperación y me doy cuenta de que la vacuna está funcionando porque estamos viendo que los casos que está habiendo ahorita la mayoría son casos que no se vacunaron”, explicó Toño en entrevista para el programa Sale el Sol.

El actor fue sometido en diciembre de 2020 a un doble trasplante de pulmón debido a las secuelas que le dejó el covid, y apoya la vacunación para prevenirlo. Señaló El Heraldo de México.

Sin embargo, Mauri reveló que por ahora su organismo también ha sido afectado por una bacteria en el pulmón y estómago.

“Esa bacteria (del pulmón) me explicaban los doctores que la tenemos todos, pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esa manera, y en otras personas sí, en mi caso, yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, o sea, estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza, la ventaja es que obviamente al detectarla y saber cuál es, pues los doctores la van controlando. (La del estómago) esa ya la controlamos que es la ventaja, ya no tengo fiebre, tuve una diarrea muy fuerte que se quitó, entonces combatimos esa bacteria”.

Por otro lado, el también productor manifestó su cariño a su cuñado Miguel Alemán Magnani, quien es buscado por las autoridades mexicanas por el presunto delito de defraudación fiscal.

“Lo único que te puedo decir es que llevo en esta familia 34 años de conocerla, es una familia extraordinaria, una familia maravillosa que si algo llevan en su corazón es México y pues me duele, pero te lo vuelvo a repetir, es una familia, de veras, yo me atrevo a decir intachable”, expresó.