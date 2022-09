Toño Mauri vuelve a dar positivo a Covid-19 a pesar de tener 4 vacunas y refuerzos

La mañana de este jueves 29 de septiembre, a través de su cuenta de Instagram, el actor publicó una fotografía donde aparece recostado sobre una cama utilizando cubrebocas, además, mostró el resultado de su prueba de Covid-19, el cual, era positivo, sin embargo, todo parece indicar que el actor no está experimentado afectaciones severas, no obstante, dejó ver que debido a sus antecedentes se encuentra vigilado por sus médicos y por su familia.

“¡Otra vez COVID! Por favorm no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡Gracias a dios que no me suelta y está conmigo en todo momento, a mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo! ¡Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme! ¡Los quiero mucho!”, escribió el actor.

Luego de que Toño Mauri diera a conocer su nuevo contagio de Covid-19, las muestras de apoyo por parte de sus fans no se hicieron esperar, además, otras celebridades del medio artístico también se hicieron presentes para expresarle sus buenos deseos.

Sus seguidores esperan que sea durante las próximas horas cuando el actor emita información más detallada sobre su estado de salud actual.