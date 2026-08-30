Toy Story 5 llega a Disney+ el 23 de septiembre

El aclamado éxito de taquilla Toy Story 5, de Disney y Pixar, llegará exclusivamente a la plataforma de streaming Disney+ el próximo 23 de septiembre. Las familias podrán ver desde casa el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo en esta nueva aventura.

La llegada a la plataforma permitirá a los espectadores revivir la aventura de los icónicos personajes y la nueva generación de juguetes. La película se suma a la colección completa de la saga en Disney+, la franquicia cinematográfica más vista globalmente en el servicio de streaming, con más de dos mil millones de horas reproducidas.

Desde su estreno en cines el pasado junio, la cinta se consolidó como uno de los mayores éxitos del año. Obtuvo una recaudación global superior a mil cien millones de dólares en taquilla. En América Latina, superó los doscientos millones de dólares y los 42 millones de espectadores.

”Toy Story 5 se suma a la colección de la saga en la plataforma, donde los aficionados pueden disfrutar de toda la franquicia ganadora del premio Oscar”, informó Disney y Pixar en un comunicado. La película ha sido recibida positivamente por el público y la crítica, obteniendo las certificaciones Certified Fresh y Verified Hot de Rotten Tomatoes, además de una calificación A de CinemaScore.

La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio de la Academia. Kenna Harris codirigió el proyecto.

Lindsey Collins y Jessica Choi se encargaron de la producción del filme. El guion fue escrito por Stanton y Harris, a partir de una historia original de Stanton.

Además, ya se encuentra disponible en Disney+, Spotify y Apple Music un nuevo video musical. Este presenta la versión en piano de la canción “I Knew It, I Knew You”, interpretada por Taylor Swift.

Este sencillo, que alcanzó el número uno y batió récords, fue escrito y producido por Taylor Swift junto a Jack Antonoff. La artista ha ganado 14 premios GRAMMY.