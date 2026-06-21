‘Toy Story 5’ logra recaudar 312 millones de dólares en su primer fin de semana

En su primer fin de semana la película de Disney/Pixar, Toy Story 5 ha recaudado 312 millones de dólares siendo la segunda que más recauda de la compañía de animación en su primer fin de semana, esto detrás de Intensamente 2 que tuvo un debut de 384 millones de dólares.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 fuera de Estados Unidos?

Según los informes en otros países la recusación fue de 152 millones de dólares, quedando con 160 millones de dólares en el país norteamericano.

¿De qué va Toy Story 5?

Tras 7 años de espera, los juguetes favoritos de todos regresaron con una nueva historia. La quinta entrega de esta película llega de la mano de nuestros personajes favoritos, pero esta vez se enfrentarán a un enemigo desconocido: la tecnología.

Aquí los juguetes se enfrentarán a un “Lilipad” que tratará de llevarse toda la atención de Bunny convirtiéndola así en ‘Ipadkid’.Una de las sorpresas agradables de este segundo adelanto es que muestra el regreso de Woody para luchar contra este “nuevo enemigo” de la mano de Buzz, Jessie y el resto de juguetes.

Según Andrew Staton, quien dirigió la cinta la historia se basa en un problema actual, pues afirma que ya nadie está jugando con juguetes; por lo que esta entrega hablará del papel de la imaginación, en medio de la era digital.