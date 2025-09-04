Trabaja James Gunn en la secuela de ‘Superman’, se estrenará en 2027

Se sabía que James Gunn buscaba una secuela para su exitoso debut con DC Studios: ‘Superman’. Sin embargo, la confirmación llegó más rápido de lo esperado, pues apenas el pasado 11 de julio la cinta debutó en los cines y ya se reveló que la continuación del superhéroe está en marcha.
Superman: El Hombre del Mañana llegará al cine el 9 de julio de 2027”, escribió el director en su cuenta de Twitter, lo que provocó gran emoción entre los fanáticos del popular superhéroe.
La esperada batalla entre Lex Luthor y Superman se hará realidad en esta entrega, según lo adelantado en una serie de ilustraciones compartidas por el propio Gunn y los protagonistas.
Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk— James Gunn (@JamesGunn)
September 3, 2025
Aunque no se han revelado más detalles sobre la trama, medios especializados aseguran que la historia presentará la emblemática armadura con la que Luthor ha enfrentado a su enemigo en cómics y series animadas, señala vanguardia.com
Con este anuncio, la cinta de Gunn se perfila como el inicio de una saga duradera que, aunque no busca competir directamente con Marvel —que atraviesa una etapa de altibajos—, sí pretende consolidarse como una de las apuestas más sólidas del cine de superhéroes.
Hasta ahora, Superman ha reportado una taquilla mundial de 611 millones 548 mil 613 dólares. Además, ya está disponible en plataformas digitales como Prime Video, Apple TV y YouTube para renta en línea.
En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent.
Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Reinicio del universo DC en cine bajo la supervisión y dirección de James Gunn.