Trabaja James Gunn en la secuela de ‘Superman’, se estrenará en 2027

Se sabía que James Gunn buscaba una secuela para su exitoso debut con DC Studios: ‘Superman’. Sin embargo, la confirmación llegó más rápido de lo esperado, pues apenas el pasado 11 de julio la cinta debutó en los cines y ya se reveló que la continuación del superhéroe está en marcha.

Superman: El Hombre del Mañana llegará al cine el 9 de julio de 2027”, escribió el director en su cuenta de Twitter, lo que provocó gran emoción entre los fanáticos del popular superhéroe.

La esperada batalla entre Lex Luthor y Superman se hará realidad en esta entrega, según lo adelantado en una serie de ilustraciones compartidas por el propio Gunn y los protagonistas.