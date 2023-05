“A comparación de otros años, que siempre la incertidumbre es cómo nos va a ir, cómo va a estar el Auditorio Nacional, que cómo va a estar aquí, este año no, a partir de unos tres años para acá, pasando la pandemia, muy relajado, sentimos que somos un artista si no consagrado, un artista relajado, sí. Por los años de trayectoria que nos respaldan y por un público prácticamente que no ha sabido fallar, que año tras año está en los eventos”, comentó Lizarraga.

El público siempre los recibe de buena manera, no solo en México, sino a nivel internacional, cosa que agradecen, ya que estando fuera del país la añoranza de estar lejos y la nostalgia hacen que valoren el cariño que el público les expresa.

Lo que hace que Banda MS se encuentre en el gusto del público, mencionó el empresario, tiene que ver con que la gente es muy receptiva y valora las grandes trayectorias, respetando a los artistas de renombre, pero sin dejar de lado a nuevos talentos.