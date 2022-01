$!Trae Andrés Romo una ‘probadita’ de Italia a Escuinapa, pero volverá con todo

El trabajo fue en familia, pues los vestidos los modeló su hermana, Rosita, quien aunque no es modelo de profesión, sino maestra de inglés, siempre ha sido musa de inspiración para su hermano.

Rumberas es que una colección de 19 looks para dama, en la que sobresalen los tonos verdes, lilas y fucsia, además de tres estampados que le dan carácter a la colección y, aunque ya se presentó en la Semana de la Moda de Roma 2021, no llegado a una pasarela y ese es otro de los planes de Andrés Romo.

“Hacer un desfile de modas en forma es muy caro y dura 10 minutos, pero sí quiero hacer una muestra de moda en Escuinapa y podría hacerla aquí en Mazatlán, que me encanta y aquí también crecí, pero siento que aquí pasan muchas cosas y en Escuinapa no pasa nada, necesitamos que sucedan cosas allá”, destaca.

“Por el coronavirus no hubo desfile, solo fue una muestra, pero estuvo muy padre porque no deja de ser la Semana de la Moda de AltaRoma, pero uno de mis propósitos o planes de este año entra es llevar la colección a una pasarela, tiene que estar, fue una colección que me costó mucho”, adelanta el diseñador.