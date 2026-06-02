Traerá Rod Stewart su gira ‘The Final Run’ a México

La gira representa uno de los eventos musicales más importantes del año para el público mexicano, ya que el artista de 81 años ha dejado claro que esta etapa marcará el final de sus grandes recorridos internacionales.

El anuncio generó gran expectativa entre varias generaciones de fanáticos que han seguido al intérprete de éxitos como Maggie May, Forever Young, Da Ya Think I’m Sexy? y Have I Told You Lately. Con más de seis décadas de trayectoria, Stewart es considerado una de las voces más reconocidas del rock y el pop mundial.

Los seguidores mexicanos de Rod Stewart finalmente recibieron la noticia que esperaban. El legendario cantante británico anunció que traerá a México su gira de despedida titulada The Final Run, una serie de conciertos con los que busca cerrar una de las carreras más exitosas y longevas en la historia de la música internacional.

De acuerdo con la información difundida por promotores y medios especializados, Rod Stewart ofrecerá tres conciertos en territorio mexicano durante septiembre de 2026, señala elimparcial.com

Las fechas confirmadas son:

9 de septiembre – Estadio Borregos, Monterrey

11 de septiembre – Coliseo GNP Seguros, Guadalajara.

13 de septiembre – Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La presentación en Guadalajara tendrá además un significado especial, ya que Stewart será el encargado de inaugurar oficialmente el nuevo Coliseo GNP Seguros, uno de los recintos de entretenimiento más importantes que abrirán sus puertas en el país.

La gira ha sido presentada como una despedida de los grandes tours internacionales. Sin embargo, el propio Rod Stewart ha aclarado en diversas entrevistas que no tiene planes de retirarse por completo de los escenarios.

El cantante ha sido enfático al señalar “I have no desire to retire” / “No tengo ningún deseo de jubilarme”.

La frase, retomada por distintos medios internacionales, deja claro que su intención es abandonar las giras extensas y exigentes, pero no necesariamente dejar de cantar o realizar presentaciones especiales.

Durante los últimos años, Stewart ha mantenido una intensa actividad artística entre conciertos, festivales y su residencia en Las Vegas, demostrando que continúa siendo una figura vigente dentro de la industria musical.

Hablar de Rod Stewart es hablar de una de las figuras más importantes de la música británica.

A lo largo de más de 60 años de carrera ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Además, ha sido incluido en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock & Roll, tanto por su carrera como solista como por su participación en Faces.

Su catálogo musical incluye algunos de los temas más reconocidos de las décadas de los setenta, ochenta y noventa, canciones que continúan sonando en estaciones de radio, plataformas digitales y conciertos alrededor del mundo.

Entre sus éxitos más populares destacan Maggie May, Sailing, Forever Young, Do Ya Think I’m Sexy?, Have I Told You Lately, Young Turks, You’re In My Heart.

Estas canciones han permitido que nuevas generaciones descubran su música mientras conserva una sólida base de seguidores históricos.

El anuncio de las fechas en México ocurre apenas días después de que el cantante cancelara algunas presentaciones en Las Vegas debido a una infección sinusal que lo obligó a guardar reposo vocal por recomendación médica.

A pesar de ello, su equipo confirmó que el artista continúa con los planes de la gira y que se espera su regreso a los escenarios durante los próximos días.

Los organizadores informaron que la preventa exclusiva para tarjetahabientes participantes se realizará el próximo 5 de junio, mientras que la venta general comenzará posteriormente a través de las plataformas oficiales de boletaje.

Se espera una alta demanda debido al carácter histórico de la gira y al hecho de que podría ser la última ocasión en que el artista realice un recorrido de esta magnitud por México.