Transmitirá gratis Natalia Lafourcade su concierto en Ciudad de México

Con esta propuesta, la cantante mexicana busca acercar la experiencia a quienes no puedan asistir a su show personalmente y ampliar su alcance a una audiencia internacional.

Natalia Lafourcade anunció que su concierto del próximo 11 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México será transmitido en vivo de manera gratuita a través de sus redes sociales.

La cantautora explicó que esta iniciativa, que define como una “ofrenda colectiva”, busca que su música llegue a más personas sin importar la distancia, transformando su presentación en el Auditorio Nacional en una experiencia que pueda ser compartida en todo el mundo, detalla quien.com

La artista mexicana invitó a sus seguidores a participar en una dinámica en redes sociales. La propuesta consiste en grabar un video en el que compartan qué los conecta con sus raíces, etiquetar a la artista y utilizar los hashtags #CancioneraTour y #UnCantoANuestrasRaíces.

Además, quienes participen pueden incluir la ubicación desde la que se unen a la transmisión o dejar su mensaje en el enlace destacado en los perfiles oficiales de la cantante.

Esta propuesta convierte el concierto en una experiencia interactiva y comunitaria, donde la voz de la audiencia se integra al espectáculo y refuerza el sentido de pertenencia.

Natalia Lafourcade inició su Cancionera Tour el pasado mes de abril en Veracruz y posteriormente se presentó en diferentes ciudades del país hasta llegar a Estados Unidos. La primera parte de la gira terminó en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, donde recibió el premio Antônio Carlos Jobim, que reconoce su destacada contribución a la música latinoamericana.