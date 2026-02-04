Transmitirá Netflix en vivo el concierto de BTS

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países. El disco ARIRANG, uyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur, será su primero desde la antología “Proof”, de 2022.

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.

Netflix anunció que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la banda surcoreana BTS, cuyos integrantes regresan a la música tras concluir su servicio militar obligatorio. El grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.

El concierto BTS: El comeback en vivo – Arirang podrá verse en transmisión el próximo 21 de marzo. Según la información oficial, el show arrancará a las 5:00 de la mañana, hora del centro de México, así que los fans deberán madrugar para no perderse el esperado regreso del grupo, señala quien.com

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discofráfico HYBE.

Además del concierto en vivo, Netflix lanzará el documental El regreso el próximo 27 de marzo, una película que funciona como el complemento perfecto del evento.

Dirigido por Bao Nguyen y producido por Tris Machine y HYBE, el largometraje acompaña a BTS en una etapa clave de su historia reciente.

El documental sigue de cerca el proceso creativo detrás de Arirang y muestra el reencuentro del grupo tras completar su servicio militar.

Según la sinopsis oficial, el documental ofrecerá un acceso poco habitual a los integrantes mientras vuelven a compartir un mismo espacio creativo en Los Ángeles, en un momento marcado por el paso del tiempo, sus proyectos en solitario y los cambios personales que cada uno atravesó.