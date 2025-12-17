Transmitirá YouTube la entrega de premios Oscar, a partir del 2029

YouTube adquiere los derechos de transmisión del premio Oscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Ampas por sus siglas en inglés) dio a conocer que otorgó un acuerdo multianual con la plataforma a partir del 2029.
A través de un comunicado se dio a conocer que este pacto dará banderazo a la edición 101 de la estatuilla dorada desde la alfombra roja, contenido detrás de cámaras, acceso al Governors Ball y más.
El canal de videos ayudará a que los Oscar sean accesibles para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.
Los amantes del séptimo arte también podrán gozar en la misma plataforma otros eventos y programas de la academia, disponibles de manera exclusiva en el canal de YouTube de los Oscar como los Governors Awards, el anuncio de nominaciones, el almuerzo de los nominados, entrevistas cineastas, programas de educación cinematográfica, podcasts y más, señala elimparcial.com
Además, a través de esta alianza integral, la iniciativa Google Arts & Culture ayudará a proporcionar acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia, así como a digitalizar componentes de la Colección de la Academia con más de 52 millones de artículos.
“Estamos encantados de iniciar una alianza global y multifacética con YouTube para convertirlo en el futuro hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.
La alianza nacional de la Academia para los Oscar continuará con Disney ABC hasta la 100 edición de los Óscar en 2028, al igual que la alianza internacional con Buena Vista International de Disney.