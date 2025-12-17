Transmitirá YouTube la entrega de premios Oscar, a partir del 2029

YouTube adquiere los derechos de transmisión del premio Oscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Ampas por sus siglas en inglés) dio a conocer que otorgó un acuerdo multianual con la plataforma a partir del 2029.

A través de un comunicado se dio a conocer que este pacto dará banderazo a la edición 101 de la estatuilla dorada desde la alfombra roja, contenido detrás de cámaras, acceso al Governors Ball y más.

El canal de videos ayudará a que los Oscar sean accesibles para la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.