Transmitirán concierto de BTS de Busan en cines de México

BTS llegará de nuevo a las salas de cine con la transmisión del concierto que ofrecerán en Busan el 13 de junio, en complejos cinematográficos de distintos países, incluyendo México.

La noticia emocionó a miles de seguidores luego de los conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecieron tres conciertos en la Ciudad de México, ante más de 150 mil personas que se reunieron en el Estadio GNP Seguros, y otro tanto se quedó afuera.

Ahora, el grupo surcoreano prepara una nueva experiencia cinematográfica que permitirá a seguidores vivir nuevamente un concierto colectivo desde las salas de cine.