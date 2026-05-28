Transmitirán concierto de BTS de Busan en cines de México

BTS llegará de nuevo a las salas de cine con la transmisión del concierto que ofrecerán en Busan el 13 de junio, en complejos cinematográficos de distintos países, incluyendo México.
La noticia emocionó a miles de seguidores luego de los conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecieron tres conciertos en la Ciudad de México, ante más de 150 mil personas que se reunieron en el Estadio GNP Seguros, y otro tanto se quedó afuera.
Ahora, el grupo surcoreano prepara una nueva experiencia cinematográfica que permitirá a seguidores vivir nuevamente un concierto colectivo desde las salas de cine.
A través de sus redes sociales oficiales, BTS confirmó que el concierto que ofrecerán en Busan como parte de la gira “Arirang” contará con una retransmisión internacional en cines.
Será mediante el formato “Live Viewing”, utilizada anteriormente con las primeras presentaciones de la gira en Corea del Sur y Japón.