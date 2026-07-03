Tras 10 años de ausencia, volverá Elton John a México, con un concierto de despedida

La posibilidad de ver nuevamente al intérprete de clásicos como Rocket Man, Your Song, Tiny Dancer y Goodbye Yellow Brick Road ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente porque se trataría de una presentación de despedida en territorio mexicano.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del cantante o de su equipo, una publicación realizada por el Estadio Banorte desató la expectativa entre miles de seguidores, quienes esperan la confirmación de uno de los eventos musicales más importantes del año. Elton John

Después de más de una década sin presentarse en México, todo apunta a que Elton John volverá al país para ofrecer un concierto de despedida en la Ciudad de México.

Aunque la publicación no menciona directamente el nombre de Elton John, los elementos gráficos utilizados fueron suficientes para que los aficionados identificaran al cantante británico casi de inmediato.

“Una leyenda de la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica. Próximamente”.

La expectativa comenzó luego de que las redes sociales del Estadio Banorte compartieran una imagen en la que aparecen los característicos lentes del artista sobre unas gradas del recinto, acompañados por el mensaje, señala elimparcial.com

Hasta el momento, ni el artista, ni su equipo de representación, ni alguna promotora de conciertos han emitido un comunicado oficial confirmando la presentación. Por ello, toda la información disponible se basa en la campaña difundida por el estadio y en reportes publicados por diversos medios nacionales.

Por ahora no existe una fecha confirmada para el supuesto concierto de despedida en la Ciudad de México.

Sin embargo, el calendario internacional del músico ofrece algunas pistas. Elton John ya tiene confirmada una actuación como uno de los principales artistas del festival Rock in Río 2026, donde se presentará el próximo 7 de septiembre en lo que será su único concierto programado en Brasil.

Debido a ello, diversos medios consideran posible que una eventual presentación en México se lleve a cabo durante el último trimestre de 2026, aprovechando su visita a Sudamérica. No obstante, esta posibilidad permanece sin confirmación oficial.

Otro de los temas que más interesa a los seguidores del cantante es la venta de boletos. Hasta ahora no se han dado a conocer precios, fechas de preventa, venta general ni plataformas oficiales para adquirir las entradas.

Los organizadores únicamente han adelantado que próximamente habrá más información, por lo que se recomienda esperar los anuncios oficiales antes de realizar cualquier compra o confiar en publicaciones de terceros.

La última ocasión en que Elton John actuó en México fue en 2012, cuando ofreció una serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Dos años antes, en 2010, protagonizó uno de los espectáculos más recordados de su carrera en territorio mexicano al presentarse en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, un concierto que reunió a miles de asistentes y que se convirtió en un acontecimiento internacional.

Por ello, una nueva visita tendría un carácter especial para quienes no pudieron verlo durante aquellas presentaciones y para quienes consideran que esta sería una oportunidad irrepetible si realmente se trata de un concierto de despedida.

Aunque el británico concluyó oficialmente su histórica gira Farewell Yellow Brick Road en 2023, el propio artista ha dejado claro que no se retiró completamente de los escenarios.

Al anunciar su participación en Rock in Río 2026 explicó las razones que lo motivaron a aceptar nuevas presentaciones especiales.

“I didn’t manage to get to South America for the farewell tour, so when Rock In Río asked me to play, I said yes immediately... The energy these big one-off shows have been giving me since I stopped touring is unbeatable”.

“No logré ir a Sudamérica para la gira de despedida, así que cuando Rock In Río me invitó a tocar, dije que sí de inmediato... La energía que me transmiten estos grandes conciertos únicos desde que dejé de hacer giras es inigualable”.

Con estas declaraciones, Elton John confirmó que, aunque ya no realiza giras mundiales, sigue dispuesto a participar en conciertos únicos y festivales especiales.