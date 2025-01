Tras 10 años de matrimonio, se separan Jessica Simpson y Eric Johnson

La pareja comenzó su relación en 2010 y se casó el 5 de julio de 2014 en Montecito, California. Durante su matrimonio, tienen tres hijos: Maxwell Drew de 12 años, Ace Knute de 11 años y Birdie Mae de 5 años, señala quien.com

Antes de casarse con Eric, Jessica estuvo previamente casada con el cantante Nick Lachey, de quien se divorció en 2006. Jessica Simpson, conocida por éxitos musicales como I Wanna Love You Forever, With You y These Boots Are Made for Walkin, ha tenido una carrera exitosa tanto en la música como en la moda y la actuación.

Eric Johnson, ex jugador de la NFL, jugó para los San Francisco 49ers y los New Orleans Saints. Y actualmente dedica su tiempo a ser un padre presente y a apoyar a su familia.

La noticia de su separación ha generado una gran cantidad de comentarios y apoyo de sus fans y amigos cercanos. Jessica ha pedido privacidad mientras la familia se adapta a esta nueva etapa de sus vidas.