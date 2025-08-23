$!Tras 14 años de ausencia, Kilye Minogue conquista de nuevo a México

Han pasado 14 años desde que Kylie Minogue se presentó por última vez en México. En 2011, la industria musical todavía giraba en torno a los discos físicos, iTunes marcaba el pulso de los charts y el streaming apenas asomaba como promesa, la cual cumplió. Fue este viernes, cuando el Palacio de los Deportes fue testigo del arrivo de una Kylie diferente: ya no la artista que busca el siguiente número uno, sino la intérprete consagrada que se da el lujo de recorrer más de tres décadas de música y disfrutarlo tanto como su público. Esta vez, la magia estuvo en la cercanía de un show que se sintió íntimo a pesar del lleno total del lugar: Kylie caminó, sonrió, se conmovió y se entregó a un público que, más de una década después, la recibió como si nunca se hubiera ido.

“Ha pasado un tiempo, gracias por su paciencia. La energía es increíble. Cada uno de ustedes, desde la primera fila hasta la parte de atrás. Muchas gracias. Me hacen sentir como en casa”, dijo mientras la arena retumbaba con su nombre. El setlist fue un recorrido por más de tres décadas de música: abrió con Lights Camera Action, In Your Eyes y Get Out of My Way, y pronto regresó a clásicos como Come Into My World, Spinning Around y Better the Devil You Know, detalló quien.com Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando Kylie dejó el escenario principal y caminó hasta una pequeña plataforma en el centro del recinto. Ahí, al igual que en su última visita, la australiana complació a sus fans y cantó un verso de Chocolate acapella, uno de sus éxitos más reconocidos en América Latina.

Al llegar a la frase final, Like a chocolate, el Palacio entero la coreó al unísono. Su rostro lo decía todo: incluso después de tantos años, increíbles colaboraciones y escenarios memorables, todavía puede sorprenderse por la pasión de sus fans mexicanos. Hubo espacio para momentos íntimos con los temas Confide in Me y Slow, y también para celebrar la era Disco, su aclamado álbum que la reubicó en el radar mundial durante la pandemia, con Magic, Real Groove y Say Something.



