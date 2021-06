Tras 15 años, el elenco de El Diablo se viste a la moda se reúne

Quince años han pasado para que el elenco de El Diablo se viste a la moda lograra reunirse luego del éxito que tuvo la cinta. Una historia que se convirtió en un clásico desde su estreno en junio del 2006, tanto por los actores, los looks y los diálogos.

“Esperé pacientemente hasta que fue mi turno y recibí la llamada. Fue el sí más fácil del mundo. Recuerdo el momento en que me enteré de que obtuve el papel, simplemente corrí gritando por mi apartamento”, compartió Anne entre risas.

Algo que compartieron es que Anne Hathaway no era de las primeras opciones para hacer el papel de Andy. Se había pensado en Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kirsten Dunst, pero fue Hathaway quien se quedó con el papel.

“‘Miranda’ nos da un personaje al que muchos de nosotros podemos aspirar, a ser intransigentes, duros, reales, honestos, al grano, y no tener que contorsionarnos y bailar para transmitir nuestro punto de vista sin lastimarnos”, señaló Emily Blunt.

Meryl Streep, al saber que la película trataba sobre Anna Wintour, editora en jefe de Vogue USA, supo de inmediato que no quería hacer una historia biográfica, sino demostrar su espacio en la empresa y asumir con todas las tareas que ella tenía.

Sobre Anna Wintour

Para el equipo de producción, fue complejo poder obtener detalles de la personalidad de Anna, pues muchos diseñadores se negaron a compartir como era ella por la lealtad que tenían con la editora y también por miedo a represalias, de ser excluidos de Vogue. Pero la modelo Gisele Bündchen se atrevió para firmar un pequeño papel y así ser parte del elenco de El Diablo se viste a la moda.

De hecho, una persona de la cual se guarda su identidad, le dijo a la producción que estaban siendo demasiado amables con el personaje de Meryl Streep. Fue así como todos los personajes debieron sacar su lado B.

Pero esta situación no sólo complicó tener una visión de Anna Wintour, sino que se cerraran lugares para posibles escenarios. El Met Ball significó que el Museo Metropolitano no quería tener nada que ver con nosotros; debido a la Semana de la Moda. Bryant Park tampoco. Incluso los icónicos edificios de apartamentos que se vieron como posibilidades para el apartamento de Miranda, las juntas cooperativas no les permitieron entrar.

Se dice que Nate, la pareja de Andy, fue realmente el malo de la película

Desde el lanzamiento de la película, muchas teorías han salido a la luz, incluyendo que Nate fue el enemigo de Andy, porque no la apoyó cuando realmente lo necesitaba.

Sobre esta arista, el actor Adrian Grenier, aseguró que no entendía en un inicio a qué se refería la gente.

“Cuando todo eso, acerca de que Nate es el verdadero villano de la película salió por primera vez, no pude entenderlo. No lo entendí. Tal vez fue porque no era un hombre maduro, como probablemente a Nate le hubiera venido bien serlo”, compartió Grenier.

También explicó que: “Yo era tan inmaduro como él en ese momento, por lo que no pude ver sus defectos, pero, después de tomarme un tiempo para reflexionar y deliberar mucho en línea, puedo darme cuenta de la verdad desde esa perspectiva. Nate no había crecido, pero Andy sí... necesitaba más de la vida y lo estaba logrando. No podía apoyarla como ella necesitaba porque era un chico herido y frágil.... en nombre de todos los Nates: ¡Vamos! ¡Hazlo mejor!”, concluyó.

Además estuvieron en el encuentro el director, David Frankel; la autora Lauren Weisberger; así como Aline Brosh McKenna, Elizabeth Gabler y Patricia Field, guionista, ex presidente de Fox 2000 y diseñadora de vestuario, respectivamente.

¿Podrá haber una secuela de El diablo se viste a la moda?

Sí, estuvo la posibilidad. El estudio pidió trabajar en una secuela y en una serie de televisión, pero sus creadores aseguraron que toda la historia ya fue contada.

“Tuvimos una reunión en la que dijimos, ¿Qué podríamos hacer si hubiera una secuela? Quizás fue una estupidez; Nos sentimos como, No, esta historia ha sido contada... Lauren finalmente escribió otro libro 15 años después. Llegamos a la misma conclusión, que seguir a los personajes no sería lo mismo”, asegura Frankel.

Aún así asegura que nada está seguro y que están abiertos a dar lo mejor de sí para una futura historia si así lo quiere el estudio.