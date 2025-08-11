Tras 18 años de ausencia, regresa ‘Otro Rollo’ a la televisión

La expectativa por el regreso de Otro Rollo se incrementó en días recientes luego de que se filtrara información sobre su reactivación. Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, adelantó que no todos los integrantes emblemáticos estarán en esta nueva versión, lo que generó conversación entre los seguidores del formato. El anuncio oficial se llevará a cabo este martes 12 de agosto en una conferencia de prensa donde se presentarán los detalles del reencuentro. La propuesta consistirá en un espectáculo en vivo con público presente, lo que apunta a conservar la esencia que hizo popular al programa durante su etapa en Televisa.

Otro Rollo fue un programa de entretenimiento nocturno conducido por Adal Ramones, que se transmitió por Televisa entre 1995 y 2007. Combinaba monólogos de humor, entrevistas con celebridades nacionales e internacionales, sketches y números musicales. Su estilo dinámico y versátil lo convirtió en un referente de la televisión de la época. Entre sus secciones más recordadas se encuentran el monólogo de apertura de Ramones, las bromas telefónicas, cápsulas cómicas y presentaciones en vivo de artistas. La producción también se caracterizó por invitar a figuras internacionales como Britney Spears, Ricky Martin, Will Smith y Christina Aguilera. Además de Adal Ramones, el programa contó con la participación de Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Lalo España, Roxanna Castellanos y Consuelo Duval, entre otros. Cada integrante aportaba su estilo particular, desde la conducción y entrevistas hasta los sketches y actuaciones cómicas.