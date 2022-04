Tras 24 años, Brian May, de Queen, reedita su segundo álbum

May relanzó Another World, un disco en el que 12 tracks conviven sus momentos más heavys, de los que ya habían aparecido destellos en el primer disco, Back to the light.

Además de los temas originales de la producción, el disco tiene covers como “One rainy wish”, de Jimi Hendrix, “Slow down”, de Larry Williams y “All the way from Memphis”, de Ian Hunter.

Todas canciones y artistas que tienen que ver con las máximas preferencias de May y que muchos fans de Queen descubrieron con este disco.

El relanzamiento de Another world 2022 incluye un disco doble con rarezas y “lados b”.