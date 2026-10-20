Tras 24 años, regresa U2 al show del medio tiempo, en un partido de la NFL

El anuncio representa el regreso de U2 a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de 24 años, además de coincidir con la celebración de su 50 aniversario como banda, fundada en Dublín, Irlanda, en 1976.

La agrupación encabezada por Bono se presentará durante el enfrentamiento entre los Packers de Green Bay y los Rams de Los Ángeles, que tendrá como escenario el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

La NFL anunció que la legendaria banda irlandesa U2 será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo de su primer partido celebrado en la víspera del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026.

La presentación contará con invitados especiales, aunque sus identidades todavía no han sido reveladas, detalla elimparcial.com

El espectáculo de U2 se realizará el miércoles 25 de noviembre, durante el descanso del enfrentamiento entre Packers y Rams, correspondiente a la temporada regular 2026 de la NFL.

Este partido marcará un acontecimiento especial para la liga, pues será la primera ocasión que programe un encuentro en la víspera del Día de Acción de Gracias, una festividad que tradicionalmente cuenta con tres partidos el jueves.

El encuentro comenzará en los siguientes horarios de México:

Centro de México: 19:00 horas.

Noroeste: 17:00 horas. Pacífico: 18:00 horas.

Sureste: 20:00 horas.

El horario exacto de la presentación de U2 todavía no se ha anunciado, debido a que dependerá del desarrollo del partido.

Tanto el partido de Packers contra Rams como el espectáculo de medio tiempo de U2 podrán seguirse en vivo en México mediante la plataforma Netflix.

La transmisión estará incluida en todos los planes de suscripción de la plataforma, sin necesidad de contratar un paquete deportivo adicional.

La cobertura previa comenzará a las 17:00 horas de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que el kickoff está programado para las 19:00 horas.

La última presentación de U2 en un espectáculo de medio tiempo de la NFL ocurrió el 3 de febrero de 2002, durante el Super Bowl XXXVI, disputado entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de San Luis.

Aquella actuación quedó marcada por el homenaje que la agrupación rindió a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Mientras la banda interpretaba sus canciones, una pantalla proyectó los nombres de las personas fallecidas durante los ataques terroristas. Al finalizar, Bono mostró el interior de su chaqueta, que llevaba una bandera estadounidense.

Entre los temas interpretados estuvieron Beautiful Day, MLK y Where the Streets Have No Name.