Tras 40 años, Yuko Yamaguchi se despide de ‘Hello Kitty’

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Hello Kitty en público, “pasó la estafeta a la siguiente generación”, informó esta semana en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

Durante más de cuatro décadas, el rostro más reconocible del universo kawaii tuvo detrás una misma mano creativa, la de Yuko Yamaguchi.

Diseñadora japonesa formada en la Joshibi University of Art and Design, Yamaguchi ingresó a Sanrio en 1978 y, apenas dos años después, cambió el destino de un personaje de Hello Kitty, que ya existía pero aún no era un fenómeno global.

En 1980 ganó un concurso interno con una ilustración de Kitty tocando el piano. Ese diseño le valió convertirse en la tercera responsable creativa del personaje y, con el tiempo, en su guardiana visual más influyente.

Desde entonces, supervisó su evolución estética durante más de 40 años, ajustando proporciones, expresiones y estilos para mantenerla vigente sin traicionar su esencia.

Bajo su dirección, Hello Kitty dejó de ser únicamente una figura infantil impresa en artículos escolares para convertirse en un emblema transversal y transgeneracional, gracias a colaboraciones con marcas de moda, exposiciones en museos, productos de lujo y una presencia constante en la cultura pop internacional.

Medios especializados en Japón, Estados Unidos y Europa han documentado cómo Yamaguchi entendió que el personaje debía dialogar con nuevas generaciones sin perder su identidad minimalista y silenciosa.

La compañía Sanrio dijo que la nueva diseñadora de Hello Kitty, identificada bajo el seudónimo de “Aya”, tomará el relevo a finales de 2026.

Yuko Yamaguchi “escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos”, aseguró Sanrio, al tiempo que le agradecía su trabajo.

El fenómeno no da señales de detenerse, con una película de Warner Bros en preparación y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá sus puertas el próximo año en la isla tropical china de Hainan.